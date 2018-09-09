Автор: Слабунова Ольга

Дорогие читатели!

Турецкий яблочный пирог является одним из вкуснейших пирогов, нежный, ароматный и готовится очень просто. За его простоту пирог любят готовить многие хозяйки.

ИНГРЕДИЕНТЫ: Для теста: 300-350 г муки

10 г разрыхлителя

180 г сливочного масла

170 г сахара

2 ст. ложки сметаны Для начинки: 6 штук яблок

1 ч. ложка корицы

4 ст. ложки сахара Для посыпки: сахарная пудра

Вкуснейший пирог с яблоками

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

Готовим тесто:

Просеиваем муку, насыщаем ее кислородом. Добавляем в муку разрыхлитель и хорошо перемешиваем. Разрыхлитель добавляйте именно в муку, для того, чтобы он хорошо распределился по всему тесту.

Заранее выкладываем из холодильника сливочное масло, для того, чтобы оно размягчилось. Сливочное масло кладем в отдельную миску, добавляем сахар, взбиваем миксером до полного растворения сахара. Не спешите и начинайте сбивать с малой скорости, постепенно ее увеличивая. Взбиваем минут 10, до пышности. Затем добавляем сметану и продолжаем взбивать еще 2-3 минуты.

К полученной смеси постепенно частями начинаем добавлять муку с разрыхлителем, продолжая вымешивать. Тесто должно получиться мягким и не прилипать к рукам. Скатываем его в шар и оставляем на 10-15 минут отстояться.

Готовим начинку:

Яблоки должны быть спелыми и мягкими. Промываем их, трем на крупной терке или режем тонкой соломкой. Оставляем их на некоторое время, для того, чтобы яблоки пустили сок, отжимаем их, добавляем корицу, сахар, хорошо перемешиваем. Для выпаривания жидкости и мягкости начинки можно яблоки проварить.

Формируем пирог:

Тесто делим на 2 равные части. Раскатываем одну из частей так, чтобы она была чуть больше, чем размер дна противня.

Противень хорошо смазываем сливочным маслом или выкладываем бумагой для запекания.

Для выпечки пирога я использую прямоугольную форму для запекания 22х30 см. Перекладываем раскатанный пласт теста в противень. Для удобства его можно накрутить на скалку и перенести. Тесто раскладываем так, чтобы оно заходило на бортики противня. Сверху выкладываем начинку, равномерно ее распределяем.

Раскатываем вторую часть теста, выкладываем ее сверху на начинку, хорошо защипываем края двух пластов теста, чтобы не было просветов.

Духовку разогреваем до 180 градусов и выпекаем яблочный пирог 25-30 минут до образования румяной корочке.

Турецкий яблочный пирог готов, даем ему остыть, посыпаем сверху сахарной пудрой, разрезаем на порционные кусочки любых размеров.

Завариваем чай или кофе и подаем на стол.

Вкуснейший пирог с яблоками может долго оставаться свежим, если вам удастся его сразу не съесть, уж очень он вкусный, в меру сладкий с легкой яблочной кислинкой.

Меняя начинки, вы сможете каждый раз приготовить разный по вкусу пирог. Для начинки можно использовать сливы, персики, груши, бананы, айву…

Готовьте и вам понравится. Приятного аппетита!

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